Inzaghi: "3 punti presi con tutte le nostre forze"

Tre gol e tre punti per riportarsi in scia della capolista. Dopo il pirotecnico pareggio con la Juve, l'Inter ritrova la vittoria in quel di Empoli dopo un primo tempo non semplice, ma segnato dal rosso di Goglichidze che ha lasciato i padroni di casa in inferiorità numerica. Nella ripresa i nerazzurri si sono scatenati e grazie alla doppietta di Frattesi e al timbro di Lautaro hanno conquistato il successo. "Un'ottima vittoria che volevamo con tutte le nostre forze - ha detto Inzaghi dopo la partita -. Risposta al Napoli? Questa è una risposta a noi perché io in questi due giorni e mezzo ero un misto dentro di me . Vedere una partita come l'ha fatta la mia squadra domenica... c'era qualcosa che non mi tornava, perché secondo me meritavamo di più ma il calcio è questo e probabilmente dovevamo fare ancora di più. In questi due giorni abbiamo lavorato, abbiamo cercato di recuperare perché la gestione delle forze è importante. Stiamo giocando ogni due giorni e mezzo, abbiamo delle defezioni e quello ci limita la gestione. In questo momento stiamo giocando con soli tre centrocampisti, per fortuna abbiamo recuperato Zielinski che ci ha dato una grossa mano in queste due partite e mezza. Vediamo Calhanoglu per domenica: c’è fiducia ma non certezze, sia lui che Acerbi dobbiamo valutarli". E sull'andamento della gara ha aggiunto: "I ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice. Avevamo visto l'Empoli in questi due giorni cosa aveva fatto qui in casa, aveva preso un gol in tutte le partite che aveva fatto. Contro la Juve e il Napoli aveva fatto due grandi gare, sapevamo che ci sarebbero stati dei problemi che puntualmente si sono visti. Abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo fatto circolare la palla poco rapidamente, ho detto ai ragazzi che alla lunga l'Empoli si sarebbe stancato e dopo l'espulsione continuando a muovere la palla prima o poi avremmo trovato il gol. E cosi è stato".