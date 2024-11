Baroni: "Portiamo avanti lavoro con convinzione"

È davvero soddisfatto Marco Baroni dopo il netto successo del Sinigaglia su Como per 5-1 che porta la Lazio al terzo posto con Fiorentina e Atalanta: "I complimenti vanno alla squadra che ha interpretato bene la partita . Il lavoro migliora sempre, quando parlo di squadra ambiziosa, parlo di una squadra che vuole crescere e oggi era una test importante, contro una squadra che gioca bene a calcio, che ha qualità tecniche - dice - Siamo stati veramente bravi nel primo tempo a togliere il palleggio al Como e a fare una buona gestione di qualità. Nel secondo tempo hanno cambiato modulo, ci voleva energia per pressarli alti, poco prima del gol loro abbiamo fallito una buona occasione. Il gol del Como è stato bello, ma su una mezza rovesciata".

"La squadra porta avanti questo progetto con convinzione"

Anche le letture all'interno della partita con i cambi sono state corrette: "Loro hanno portato tanta pressione e noi abbiamo cambiato qualcosa, avevo bisogno di mettere gamba, alcuni stavano faticando. Isaksen era calato, Marusic già nel primo tempo mi aveva detto di volerci provare, ma aveva qualche fastidio - spiega ancora - Abbiamo ripreso il campo in maniera ottima, trovando poi i gol. Spesso dico alla squadra di bucare in catena, in fascia, ma poi quando si può cambiar fronte e riempire l'area lo facciamo. Ci stiamo lavorando, la squadra porta avanti il lavoro con convinzione, voglio che la squadra esprima buon calcio". Il pensiero finale: "Voglio fare le condoglianze alla famiglia per un nostro tifoso, Flavio Rosci, stava sempre con noi. Volevo dedicare questa vittoria a lui".