Juric: "I litigi e le batoste a volte servono"

L'allenatore della Roma commenta il successo contro il Torino: "I litigi a volte servono. Così come è servita la batosta e quello che è successo in questi giorni. Era importante riprendere la strada giusta, speriamo di riconquistare la fiducia con queste prestazioni. La squadra era molto concentrata e abbiamo concesso pochissimo al Torino. Dobbiamo pensare solo a giocare e a migliorare"

Poche parole dopo il successo contro il Torino che permette alla Roma dopo la debacle di Firenze e dopo le tante voci sul futuro di Juric. L'allenatore della Roma torna su quello che aveva detto alla vigilia: "I litigi? Qualche volta servono. È peggio quella situazione di incertezza. È servita la batosta e quello che è successo in questi giorni. La vittoria però non deve essere un lampo ma deve essere la nostra strada. Le Fée e Pisilli sono stati una scelta tecnica. Penso poi che sia Cristante, sia Pellegrini sono entrati benissimo in un momento in cui abbiamo avuto bisogno di forza, esperienza, tecnica. Oggi sono molto contento".

"Importante riprendere la strada giusta"

"Dopo Firenze era importante riprendere la strada giusta - ha aggiunto - e oggi abbiamo fatto un'ottima gara, contro una squadra difficile da affrontare. Sia nel gioco che nel pressing, in un momento difficile, è andata bene - spiega - Dobbiamo far sorridere i nostri tifosi e farli tornare a gioire. Solo con prestazioni così possiamo conquistare di nuovo la fiducia, questo è un grande obiettivo per la mia squadra".