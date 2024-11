L’allenatore del Monza torna sull’episodio del gol annullato a Mota al 7’ della gara contro il Milan: “Potevamo fare 4 gol nel primo tempo, uno l’avevamo anche fatto ma ce l’hanno annullato per un regolamento folle. Stanno rovinando e complicando il calcio, bisogna tornare ad arbitrare come una volta. Il calcio è un gioco di contatto, la gente non vuole vedere partite spezzettate. Dopo il gol annullato a Bergamo gli arbitri ci avevano anche chiesto scusa…”

MONZA-MILAN 0-1, GLI HIGHLIGHTS