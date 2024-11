In campo all'86' al posto di Ekhator, quasi 9 minuti in campo per Balo che torna in Serie A 1701 giorni dopo l'ultima volta (9 marzo 2020), quando sfidò il Sassuolo con la maglia del Brescia. Tempo di un'ammonizione al 91', scaturita da un suo fallo su Valeri al limite dell'area, e di tornare a saggiare un terreno di gioco del nostro campionato. Nel giorno del suo esordio, il Genoa di Gilardino è tornato a vincere (ultima volta il 24 agosto scorso - 1-0 al Monza) grazie al gol di Pinamonti

PARMA-GENOA: HIGHLIGHTS