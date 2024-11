Le probabili formazioni di Juventus-Torino

Sabato 9 novembre si gioca il derby di Torino in diretta alle 20:45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Thiago Motta rilancia Perin al posto di Di Gregorio. In difesa Savona preferito a Cabal. A centrocampo ballottagio tra Conceição e Weah, con lo statunitense al momento in vantaggio. Vanoli dovrebbe sostituire Adams con Vlasic, che in attacco farà coppia con Sanabria. In difesa si rivede Masina, a centrocampo torna Linetty

LE CONFERENZE: THIAGO MOTTA - VANOLI