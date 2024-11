Una vittoria sofferta, ma per questo ancora più preziosa. E ancora più da grande squadra. L'Atalanta batte in rimonta l'Udinese e con questi tre punti si regala qualche ora in testa alla classifica in compagnia del Napoli dopo aver vinto le ultime sei. Un temporaneo traguardo che fa sognare il popolo bergamasco. "Io credo che i tifosi devono sempre sognare, non bisogna mai togliere i sogni alla gente - ha commentato Gian Piero Gasperini nel post-partita -. Poi dopo c'è la realtà del campionato, adesso c'è questa cosa che si parla sempre di scudetto: non serve a niente, è un discorso inutile. Noi pensiamo a giocare ogni partita, sia in Champions che in campionato, poi se a 7-8 giornate dalla fine ci fosse questa classifica se ne potrebbe parlare, ma adesso serve veramente a poco. Questa è la squadra più completa che ho avuto? Anche questo è un discorso che non si può fare in questo momento. Troppe poche partite, è una squadra che regge ancora sull'urto dell'anno scorso, poi è chiaro che si stanno cercando di inserire altri giocatori. Oggi l'hanno fatto molto bene Samardzic e Kossounou. Oggi è stata una partita veramente difficile, con una squadra in difficoltà nei suoi elementi cardine che ha saputo, comunque, ristabilire la concentrazione giusta, scavare anche moralmente dove le energie mancavano. E questo sì è un grande segnale per la squadra. Vuol dire che anche quando soffri hai comunque lo spirito per sovvertire partite complicate come era il primo tempo. Questi sono i concetti forti da esaltare".