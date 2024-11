Inzaghi: "Vista una grande Inter, meritavamo noi"

L'allenatore nerazzurro: "Se c'era una squadra che doveva vincere era l'Inter, nel secondo tempo non c'è stata partita. Non mi aspettavo una prestazione del genere, nel secondo tempo non volevo nemmeno fare cambi"

"Sono soddisfatto praticamente di tutto, se c'era una squadra che doveva vincere era l'Inter, nel secondo tempo non c'è stata partita. Dovevamo fare meglio sulla palla inattiva nel primo tempo, poi non ci siamo disuniti, il Napoli è una squadra molto forte e ho fatto i complimenti ai ragazzi". Così Simone Inzaghi a Dazn dopo il pari di San Siro col Napoli, a McTominay ha risposto Calhanoglu (che poi ha fallito il rigore del 2-1). "Dopo quanto speso mercoledì non mi aspettavo una partita del genere, nel secondo tempo non volevo nemmeno fare cambi - ha proseguito Inzaghi -. Abbiamo preso due pali, abbiamo sbagliato un rigore, potevamo sfruttare qualcosina in più nelle occasioni ma non dimentichiamoci chi avevamo davanti. Nelle ultime 10 partite abbiamo fatto 8 vittorie e 2 pareggi. Siamo l'Inter, dovevano essere 1 su 10. Cerchiamo di migliorare".