De Rossi: "Trigoria? Un giorno tornerò"

L'ex allenatore della Roma è tornato a parlare durante la cerimonia della Hall of fame del calcio italiano: "Non ho mai detto che non sarei mai più tornato a Trigoria, a Roma sono di casa, quindi così come sono tornato a Coverciano, tornerò anche a Trigoria". Sull'esonero: "E' una cosa che fa parte del mestiere di allenatore"

In attesa di conoscere chi sarà il prossimo allenatore della Roma dopo l'esonero di Ivan Juric e con i tanti nomi circolati tra cui quello (poco probabile) di Daniele De Rossi di nuovo sulla panchina giallorossa, l'ex centrocampista e allenatore della Roma è tornato a parlare durante la cerimonia della Hall of Fame del calcio italiano. De Rossi non ha approfondito la questione 'eventuale ritorno' ma ha smentito di aver detto che non sarebbe tornato mai più a Trigoria: "Questo non l'ho mai detto - spiega - Al di là di tutte le dinamiche sia da calciatore che da allenatore, l'esonero fa parte del mestiere". Poi ha aggiunto: "Io a Roma sono di casa, ci lavora anche mio padre. Ho passato più tempo a Trigoria che a casa. Quindi così come sono tornato a Coverciano tornerò anche a Trigoria".