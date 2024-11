Sala: "Possibile vendita San Siro in estate 2025"

"Penso che questa nuova prospettiva di vendita dello stadio e dell'area debba essere vista come un'opportunità per redistribuire risorse sulla città di Milano e portare miglioramenti alla vita dei cittadini milanesi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in Consiglio comunale dove ha illustrato il percorso per la vendita di San Siro e delle aree a Inter e Milan per la realizzazione del nuovo stadio. Il valore finale dell'Agenzia delle entrate "è di 197 milioni", ha ricordato Sala, di cui 124 milioni per le aree e 73 per la struttura di San Siro. Il ricavato poi servirà per "la città". "Su questo voglio confrontarmi con voi tutti, oggi e nei mesi che verranno, per ragionare insieme su quale possa essere la destinazione migliore e di maggior impatto di questi fondi - ha detto Sala -, che io suggerisco siano rivolti allo sviluppo del quartiere, anche come parziale compensazione dei disagi che può comportare una trasformazione del genere, e alle fasce di popolazione più in difficoltà. Mi spingo oltre, auspicando che una proposta di destinazione di questi fondi nasca direttamente dal Consiglio Comunale di Milano", ha concluso.