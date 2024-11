Il CT Spalletti li coccola e medita se schierarli insieme, intanto Mateo Retegui (11 gol) e Moise Kean (8) comandano la classifica marcatori della Serie A. Una coppia tutta italiana, situazione che in campionato non si registrava da tempo. Ricordi altri azzurri ai primi due posti tra i migliori bomber? A fine torneo non capita dal 2014. E sono solo 6 i precedenti negli ultimi 30 anni…

