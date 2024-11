Tutti i giocatori-allenatori della Roma: la top 11

Al via alla Roma il Ranieri-tris, allenatore accolto dai tifosi a Fiumicino e pronto a guidare i giallorossi per la terza volta in carriera. Ennesimo ritorno a casa per Claudio, lui che è stato anche giocatore del club. Non è l'unico nella storia della società ad aver rappresentato la Roma in campo e in panchina: ecco la top 11 (dati Transfermarkt)

