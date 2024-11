L'ex capitano della Roma ha parlato a Sky Sport nel corso delle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour: "Sono felice del ritorno di Ranieri, trasmette tante cose positive - ha detto - Un mio ritorno? Sarà lui a decidere chi chiamare, ma ancora non ci siamo sentiti". Poi ha aggiunto: "Bella la lotta scudetto così competitiva. Del Piero presidente Figc? Dovesse fare questa scelta saremmo tutti contenti" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA SERIE A

Impegnato a Dubai per le Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, il torneo di padel riservato alle leggende sportive, Francesco Totti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, intervistato da Gianluca Di Marzio, spaziando su vari temi dell'attualità calcistica, a partire dalla sua Roma: "Piano piano penso che ci risolleveremo - ha detto l'ex capitano giallorosso - ieri abbiamo fatto una bella partita a Londra, spero possa tornare la grande Roma che tutti noi ci aspettiamo. Sono contento che Ranieri sia tornato a Roma. Tutti sappiamo l’importanza di questo allenatore: al di là del fatto che sia romano e romanista, è uno dei pochi che riesce a trasmettere tante cose positive". E su un suo eventuale ritorno nel club ha aggiunto: "È una domanda che hanno fatto a lui e ha risposto tranquillamente. Lui sarà il nuovo dirigente della Roma il prossimo anno, perciò avrà voce in capitolo e deciderà chi chiamare e come gestire bene la situazione. Se ci siamo sentiti? No, ancora no".

"Inter, Juve e Napoli hanno qualcosa in più per lo scudetto" Totti si è soffermato anche sulle recenti parole di De Rossi ("Totti è il più forte con cui ho giocato"): "Ha giocato solo nella Roma, era più semplice per lui fare questa battuta - ha spiegato - Però lo ringrazio, anche perché con Daniele abbiamo una stima e un'amicizia diverse da tante altre, era normale parlasse in questo modo. Lui è stato uno dei più grandi giocatori della Roma". E sulla lotta scudetto: "Non pensavo ci fosse questa confusione nelle prime posizioni - ha detto - È bello perché c'è competitività, ci sono tante squadre che vogliono vincere e spero possa durare fino alla fine. L'Atalanta ce la può fare, in questo momento è una delle squadre che sta meglio fisicamente. Il campionato è ancora lungo, anche se penso che Inter, Napoli e Juve hanno qualcosa in più".