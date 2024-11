Sempre più concreto l'interesse della Juventus per il difensore portoghese che dovrebbe essere il primo acquisto per gennaio. I bianconeri puntano a due rifonzi in difesa mentre in attacco dipenderà dalle condizioni di Milik. Al momento esclusa sia la partenza di Douglaz Luiz che come operazioni onerose come Zirkzee o Skriniar.

