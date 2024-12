Gli ex compagni e amici, gli ex tifosi. Prima di Roma-Atalanta, inevitabile che il pensiero della Capitale vada al 'suo' Edoardo Bove, il giovane, vittima di un malore durante Fiorentina-Inter, cresciuto in giallorosso e ceduto quest'estate alla Viola. La squadra di Ranieri si è presentata nel riscaldamento con una maglia dedicata: "Forza Edo". Inevitabili le manifestazioni dei tifosi e dell'Italia femminile, impegnata in amichevole contro la Germania

