Ranieri ha presentato in conferenza il match tra Roma e Lecce, in programma sabato alle 20:45 (gara in diretta su Sky e in streaming su NOW): "Dicembre ci dirà chi siamo, non ci saranno partite facili. Dovbyk è influenzato, non so se sarà a disposizione. Hummels ed Hermoso stanno bene, Cristante vediamo se domani si allena. La cosa fondamentale è l'atteggiamento: in campo bisogna dare tutto. Un abbraccio grande a Bove, siamo tutti con te"