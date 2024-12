Dove vedere Atalanta-Milan

La partita Atalanta-Milan, valida per la 15^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 6 dicembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Riccardo Montolivo. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Peppe Di Stefano. Dalle ore 20 alle 22.40 appuntamento con 'Friday Night" . In studio: Giorgia Cenni in compagnia di Gianfranco Teotino, Alessandro Costacurta e Blerim Dzemaili.

I numeri di Atalanta e Milan

Atalanta e Milan hanno pareggiato 45 dei 126 incontri in Serie A, con 26 successi nerazzurri e 55 vittorie rossonere a completare il bilancio; contro nessuna squadra i bergamaschi hanno registrato più pareggi nella competizione (45 anche contro la Juventus). Dal 2020/21 in avanti il Milan ha vinto quattro delle otto partite di Serie A disputate contro l’Atalanta (2N, 2P), nel periodo i bergamaschi hanno perso più incontri solo contro Inter (sei) e Napoli (cinque). L’Atalanta ha vinto l’ultima partita al Gewiss Stadium contro il Milan in campionato (3-2 il 9 dicembre 2023) e solo una volta ha ottenuto due successi casalinghi di fila contro i rossoneri in Serie A: nel periodo tra novembre 2006 e gennaio 2008. L’Atalanta (31) ha conquistato più di 30 punti dopo 14 gare giocate in Serie A per la prima prima volta nella sua storia considerando i tre punti a vittoria da sempre; inoltre, i bergamaschi hanno ottenuto otto vittorie consecutive per la seconda volta in Serie A, dopo una striscia di nove successi di fila registrata tra febbraio e luglio 2020. L’Atalanta ha segnato almeno due gol in tutte le ultime 11 partite casalinghe di Serie A, si tratta della striscia aperta più lunga di gare interne con almeno due reti nella competizione e in generale l’ultima squadra a fare meglio è stata la Juventus: 12 tra dicembre 2019 e luglio 2020. Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime 10 partite di campionato, tra cui due clean sheet nelle due gare più recenti; i rossoneri non arrivano a tre clean sheet consecutivi in Serie A da febbraio 2023, quando il terzo fu proprio contro l’Atalanta. Il Milan ha vinto solo due delle sei trasferte di questo campionato (2N, 2P) e potrebbe rimanere con così pochi successi dopo le prime sette gare esterne stagionali di Serie A per la prima volta dal 2018/19 (2V, 3N, 2P). In questo campionato nessuna squadra ha segnato più gol di testa dell’Atalanta (sei, come l’Udinese); inoltre, i bergamaschi non hanno ancora subito un gol con questo fondamentale nella Serie A 2024/25 (come Napoli e Udinese).