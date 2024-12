Hanno firmato la nona vittoria consecutiva in campionato dell'Atalanta: entrambi sono tra i migliori dieci giocatori per gol e assist sommati nell'anno solare 2024. La classifica prende in considerazione i soli giocatori dei top5 campionati e tutte le competizioni. In vetta Kane a quota 50!

ATALANTA-MILAN 2-1: GLI HIGHLIGHTS