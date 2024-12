Pareggio in rimonta contro il Bologna per i bianconeri, che si salvano al 92' all'Allianz Stadium. L'analisi di Paolo Condò: "La Juventus è a -9 rispetto all'anno scorso, quando Allegri fece un eccellente girone d'andata. La sua media finale fu 1.86, attualmente è 1.80 con Motta. Vanno considerati due fattori: dodici mesi fa non c'era la Champions, ma quest'estate è stato fatto un mercato importante che Max non aveva avuto. Ecco perché la Juve sta deludendo parecchio"

