Nona vittoria di fila in campionato (e 11^ considerando anche la Champions) per la squadra di Gasperini, che ha eguagliato la sua striscia record del 2020. Non è l'unico exploit dei nerazzurri che, per la prima volta dopo 15 giornate di campionato, sono al comando della Serie A. Uno scatto mai visto a Bergamo: quali erano stati i migliori piazzamenti di sempre della Dea a questo punto del torneo? (Dati Transfermarkt)

HIGHLIGHTS. ATALANTA-MILAN 2-1