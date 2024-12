La 17^ giornata di Serie A si apre con Verona-Milan, in campo venerdì 20 dicembre alle ore 20.45. Nei padroni di casa Zanetti non dovrebbe cambiare molto rispetto alla squadra che ha battuto in trasferta il Parma per 3-2: dubbio in attacco fra Sarr e Livramento. Nel Milan, invece, Theo Hernandez dovrebbe ancora partire dalla panchina a vantaggio di Jimenez. Morata fuori a causa di una tonsillite, Fonseca dovrebbe confermare Liberali alle spalle di Abraham

FONSECA: "THEO DEVE RITROVARE LA CONDIZIONE"