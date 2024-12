Dove vedere Juventus-Fiorentina

I numeri di Juventus e Fiorentina

La Juventus ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro la Fiorentina, tutte le con il punteggio di 1-0: i bianconeri non hanno mai registrato una serie più lunga di successi consecutivi tenedo la porta inviolata contro i viola nella loro storia in Serie A. La Fiorentina ha subito al massimo un gol in ciascuna delle ultime otto partite di Serie A contro la Juventus (media di 0.75 reti incassate a incontro); tuttavia i viola hanno registrato appena due successi in questo parziale (2 pareggi, 4 sconfitte). La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 13 partite casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1 sconfitta); dall’inizio dello scorso decennio, solo la Roma (14 contro l’Udinese) e la stessa Fiorentina (13 contro l’Udinese) sono riuscite a ottenere più successi interni contro una singola avversaria nella competizione. Più in generale, la Viola ha perso più trasferte contro i bianconeri (58) che contro ogni altra squadra nel torneo. La Fiorentina ha perso 1-0 contro il Bologna l’ultima trasferta di Serie A, dopo aver vinto tutte le precedenti quattro senza subire gol; in generale i viola hanno collezionato cinque clean sheet fuori casa nel torneo in corso e solo una volta nella competizione hanno fatto meglio dopo le prime nove gare esterne disputate in una singola stagione: nel 1961/62 (sei). La Juventus ha pareggiato 20 gare nel 2024 in Serie A; nella storia della competizione, solo il Perugia nel 1979 ha terminato in pareggio più incontri in un singolo anno solare: 22. Dopo una serie di otto vittorie consecutive, la Fiorentina ha perso le ultime due partite di campionato (contro Bologna e Udinese) e potrebbe subire tre sconfitte di fila nel massimo torneo per la prima volta da ottobre-novembre 2023 (vs Empoli, Lazio e Juventus). La Juventus ha vinto l’ultima partita di Serie A giocata nell’anno solare in ben 11 delle ultime 12 annate – l’unica eccezione è stata nel 2020, proprio contro la Fiorentina: 0-3 interno, con le reti di Vlahovic e Caceres, autogol di Alex Sandro. Fiorentina e Juventus sono le due squadre che hanno segnato più gol da punizione diretta in Serie A nell’anno solare 2024: tre ciascuna. In generale, il 29% delle reti realizzate da questa situazione di gioco sono state messe a segno da queste due formazioni (6/21).