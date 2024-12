Il centrocampista bianconero, diffidato, salterà la prossima sfida di campionato contro il Torino (in programma sabato 11 gennaio alle ore 18.00) ma sarà a disposizione di Thiago Motta per la semifinale di Supercoppa contro il Milan

Manuel Locatelli sarà a disposizione di Thiago Motta per la sfida di venerdì 3 gennaio in Supercoppa tra Juventus-Milan. La giornata di squalifica, a seguito dell'ammonizione arrivata al 77' nel match contro la Fiorentina, sarà infatti scontata nel prossimo turno di campionato, nel quale la Juventus affronterà il Torino nel derby in programma sabato 11 gennaio alle ore 18.00, e non negli appuntamenti di Supercoppa.