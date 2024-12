Ci sono voluti 79 minuti per piegare la resistenza del Venezia, ma alla fine il Napoli ha ritrovato la vittoria in casa e con questi tre punti ha completato l'aggancio all'Atalanta in vetta alla classifica. A decidere la sfida del Maradona il gol di Raspadori, entrato nella ripresa e subito decisivo per il successo degli azzurri. Una vittoria analizzata da Conte nel post-partita: "Raspadori ce la stiamo inventando come scelta, ci sto lavorando come interno di centrocampo - ha detto l'allenatore -. Aggiungere qualità in partite bloccate come oggi può rappresentare per noi un'opzione importante. Sono contento per Jack perché si allena in maniera molto seria, professionale, è coinvolto nel progetto. Ci dà quella qualità e quei gol che ci servono per vincere le partite. Questa è una squadra che non ha tanti gol nei singoli in carriera, per questo dobbiamo essere bravi a trovare delle soluzioni e questa l'andremo ad approfondire sempre più. Dispiace essere arrivati a 10 minuti dalla fine ancora sullo 0-0, sembrava una partita stregata con il 70% di possesso palla, un rigore sbagliato, un palo, non mi sarei meravigliato se ci fosse stata anche la beffa. Invece siamo stati bravi, anche perché loro avevano impostato una partita di contenimento e ripartenza, siamo stati bravi anche nella fase di non possesso perché avere due giocatori così veloci come Oristanio e Yeboah pronti nelle ripartenze poteva crearci delle problematiche. Abbiamo lavorato di squadra, è stato bravo anche Meret nell'unica occasione che hanno avuto. Sono contento perché la squadra sta crescendo sotto tutti i punti di vsta, riuscissimo a fare qualche gol in più saremmo più tranquilli e con meno rischi di attacchi cardiaci in panchina".