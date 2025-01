Ranieri: "Mi piace che la squadra non molli mai"

Un punto acciuffato al 98' fa sorridere Claudio Ranieri che elogia la reazione dei suoi, ma trova ugualmente un aspetto su cui la sua Roma deve lavorare e migliorare. "Nel primo tempo abbiamo tenuto sotto controllo il Bologna, loro si sono lamentati all'ultimo ma non ho capito perché: il rigore c'era, come c'era quello per loro", le sue prime parole a Sky. "I ragazzi che sono entrati hanno cambiato la partita. Sono stati determinati e hanno dato tutto e quando danno tutto io sono soddisfatto. Avevamo avuto la palla del secondo gol e sulla ripartenza l'hanno fatto loro: peccato, ma la squadra non molla e questo a me piace: quando si lotta fino in fondo i ragazzi vanno sempre elogiati". Poi però c'è tempo anche per l'analisi degli aspetti che non vanno: "Nel primo tempo dovevamo essere più briosi e giocare con più ritmo: avevamo la partita in mano ma non avevamo la velocità di esecuzione che piace a me. Sono contento perché abbiamo ripreso un pareggio importante, ma dispiaciuto perché non voglio che la squadra giochi a questo ritmo 'andante'. Mi piace ritmo più veloce all'insegna del tentare di vincere: poi che ci si riesca o meno è un altro discorso".

