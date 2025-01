Motta: "Contenti della prestazione, non del pari"

L'allenatore della Juventus commenta l'ennesimo pari della stagione arrivato al termine di un match intensissimo contro l'Atalanta: "Ovviamente non possiamo essere soddisfatti di questo risultato perché vogliamo sempre vincere, ma ho l'obbligo morale di riconoscere la grande prestazione di questi ragazzi" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Certamente non è soddisfatto per il tredicesimo pareggio in campionato, ma Thiago Motta, vuole sottolineare la prestazione positiva della sua Juventus nell'1-1 del Gewiss contro l'Atalanta: "Per il risultato non siamo contenti, ma per la prestazione sì - dice - Ringrazio questi ragazzi che hanno fatto una grandissima partita. Non è da oggi che facciamo grandi prestazioni, questi ragazzi stanno dando il massimo a ogni partita, abbiamo attraversato un momento complicato ma questi giocatori continuano a fare prestazioni".

"La fase offensiva mi è piaciuta" Una Juve che, in questa gara, è stata particolarmente efficace anche in fase di finalizzazione con diverse occasioni create: "Oggi la nostra fase offensiva ha fatto ciò che viene chiesto, non dare riferimenti, attaccare la profondità con uomini diversi, Pierre ha fatto un grande gol dopo una grande azione. Oggi non siamo contenti del pareggio perché vogliamo sempre vincere ma è un obbligo riconoscere la buona prestazione di questi ragazzi".

"Kolo Muani? Non ne parlo, Vlahovic sta recuperando" Yildiz sta dando continuità alle prestazioni ed è in crescita: "Yidiz, la sua posizione può anche cambiare durante la gara, c’è sempre lo spirito giusto, abbiamo pareggiato tantissimo, anche dopo la buona prestazione non siamo contenti, ma lo spirito non è mai mancato in questa squadra. Vlahovic? Sta recuperando speriamo di riaverlo già per la prossima. Kolo Muani? Non parlo di mercato".

Kalulu: "Dobbiamo essere più attenti ai dettagli" MVP della serata, Pierre Kalulu, autore del gol della Juve commenta così il pari con l'Atalanta: "Ero contento per il gol ma peccato per il risultato finale. Fa un po' male. C'era la qualità, avevamo sofferto ma abbiamo avuto anche altre occasioni - dice - Abbiamo dimostrato di essere al livello della partita, ma ci sono piccole cose da migliorare e non è andata come volevamo. Errore sul gol di Retegui? Tutti i gol sono evitabili. In questo momento sta andando così, dobbiamo essere più attenti ai dettagli".