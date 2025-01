Lo spagnolo, che era diffidato, si è fatto ammonire nel primo tempo contro il Como e salterà per squalifica la gara da ex in casa della Juve

Una brutta notizia per il Milan, insieme a quella dell'infortunio di Pulisic, nel corso della partita di recupero contro il Como. Alvaro Morata, diffidato, ha incassato un cartellino giallo al 20' e salterà dunque, per squalifica, la gara di sabato all'Allianz Stadium sul campo della Juventus . Lo spagnolo è stato il primo ammonito dell'incontro: dopo un contrasto con Goldaniga, è franato su Engelhardt e l'arbitro non ha avuto dubbi a estrarre il cartellino.

Niente ritorno da ex per Morata

Assenza pesante, quindi, per Conceiçao che nel weekend non potrà fare a meno del centravanti classe '92. Salta la gara da ex, per lui che ha vissuto due distinte esperienze in bianconero: la prima dal 2014 al 2016, quando fu preso dal Real Madrid che poi esercitò sullo spagnolo il diritto di recompra. La seconda dal 2020 al 2022, quando fu acquistato dall'Atletico Madrid in prestito oneroso (20 milioni), per un bilancio complessivo alla Juve di 59 gol in 185 presenze.