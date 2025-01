20 giorni di calcio da sballo su Sky Sport

Si parte da Como-Milan e da Atalanta-Juve, in campo questa sera (martedì 14 gennaio) entrambe su Sky. Domani la Coppa Italia femminile e i riflettori su Londra per Arsenal-Tottenham. Nel prossimo weekend la sfida da scudetto Atalanta-Napoli, poi torna la Champions (imperdibile l'ultima giornata con 18 partite in contemporanea live integrali e su Diretta Gol!). E infine il derby di Milano del 2 febbraio.

Venti giorni di calcio da stropicciarsi gli occhi. Da restare incollati alla tv, o allo schermo del proprio tablet o smartphone, ovunque con SkyGo. Venti giorni di grande calcio, di emozioni, big match e abbuffate di gol tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW. La maratona inizia oggi - martedì 14 gennaio - con Como-Milan e il big match Atalanta-Juventus da seguire su Sky Sport: sono i recuperi della 19^ giornata, quando le quattro squadre impegnate in Supercoppa erano volate in Arabia Saudita per giocarsi il trofeo. Ma è solo l'inizio…

Il derby di Londra e la Coppa Italia femminile Non servono nemmeno ventiquattro ore di tempo e un grande appuntamento col calcio su Sky è ancora con noi: mercoledì 15 gennaio, ore 21, North London Derby, una delle rivalità più accese del Regno in un Arsenal-Tottenham spettacolare (senza dimenticarsi tutte le altre della Premier e della Bundes in campo per l'infrasettimanale europeo). Sempre da mercoledì 15 gennaio c'è anche il grande ritorno del calcio femminile con la Coppa Italia 2024/25, subito nel vivo coi quattro quarti di finale: Lazio-Juve e Napoli-Roma, il giovedì invece spazio a Milan-Fiorentina e Sassuolo-Inter. GUIDA TV Premier e Bundes su Sky: gli appuntamenti dell'infrasettimanale

La sfida scudetto Atalanta-Napoli Dopo i recuperi di campionato, l'attesa vola tutta sulla giornata numero 21, quella che mette una contro l'altra prima e terza forza della A, praticamente una sfida scudetto: Atalanta contro Napoli live su Sky e in streaming su NOW sabato 18 gennaio alle 20.45. Gasperini contro Conte, Lookman contro Lukaku, il secondo miglior attacco del campionato (quello dell'Atalanta) contro la miglior difesa del Napoli: ingredienti per (un'altra) partita imperdibile. Finito il weekend arriva la Champions: una Champions mai vista. Una serata di calcio mai vista.

Una serata di Champions (e di calcio) da record Appuntate bene le date: la Champions nel suo nuovo formato (e per la prima volta nella fase del girone a gennaio) torna tra martedì 21 e mercoledì 22 gennaio con la penultima giornata del girone unico, che già ha regalato tanto spettacolo e che promette nuovi colpi di scena, con una classifica pronta a essere rivoluzionata a ogni minuto. Poi, il gran finale, perché mercoledì 29 gennaio non è una data qualsiasi, ma una serata da cerchiare in rosso su tutte le agende degli appassionati di calcio: 18 partite (diciotto!) dell'ultima giornata di Champions League, tutte in contemporanea, tutte alle ore 21. Tutte integrali con telecronaca in italiano su Sky e NOW, e anche tutte insieme per la più grande Diretta Gol di sempre. Praticamente il sogno di ogni appassionato di football. Ah, il giorno dopo (giovedì 30) si replica con l'Europa League.

Il derby di Milano a febbraio Quindi l'ultimo dei venti giorni di calcio imperdibili. Si parte da Como-Milan e Atalanta-Juve, recuperi causa Supercoppa, e si chiude con quella che in Supercoppa è stata una finale thriller: domenica 2 febbraio, ore 18, il derby di Milano. Milan contro Inter. Altro appuntamento da non perdere live su Sky Sport e in streaming su NOW. Rossoneri per il tris dopo la vittoria dell'andata e quella in Supercoppa, i nerazzurri con lo scudetto cucito sul petto in campo per riprendersi la città. Venti giorni di grande calcio, e chi se li perde?