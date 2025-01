Probabili formazioni 21^ giornata: le ultime news

Introduzione

Due big match in programma, il mercato che continua a dire e a fare, partite da non sbagliare nella zona bassa della classifica e un bel po' di giocatori da monitorare. Questa la fotografia che proponiamo a ridosso dell'inizio della 21^ giornata. I recuperi hanno rilanciato il Milan che andrà a far visita alla Juventus tra assenze e incertezze: riuscirà Sergio ad affrontare Francisco?



Per rispondere a questa e alle altre domande di tifosi e fantalleantori, facciamo scendere in campo la squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri referenti non si fermano mai e in questo periodo ce ne sono di cose da raccontare? Chi recupera? Chi sarà assente? Chi ruota e chi deve inventarsi qualcosa? Tutto troverà risposta. Ecco quindi gli aggiornamenti sulle probabili formazioni di Serie A della 21^ giornata di campionato. Partiamo...