Dove vedere Como-Atalanta

La partita Como-Atalanta della 22^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 25 gennaio alle ore 15 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Atalanta

Solo contro la Fiorentina (nove) il Como ha vinto più match di Serie A che contro l’Atalanta (otto), ma contro nessuna squadra affrontata almeno 10 volte nel torneo i lariani vantano una percentuale di successi migliore rispetto a quella contro la Dea: 42% (8V, 6N, 5P – bilancio identico contro il Bologna). Dopo il successo esterno per 3-2 dello scorso 24 settembre, il Como potrebbe vincere entrambi i match stagionali contro l’Atalanta in Serie A solo per la seconda volta nella sua storia dopo il 1949/50, in occasione della prima doppia sfida tra le due formazioni nel torneo. Il Como ha perso solo uno dei nove precedenti casalinghi contro l’Atalanta in Serie A, registrando sei successi e due pareggi nel parziale: solo contro il Bologna (sette), i lariani hanno collezionato più successi nel massimo campionato davanti al proprio pubblico (sei anche contro la Fiorentina). Il Como ha vinto tre delle ultime sei partite di Serie A (1N, 2P), tante quante nelle precedenti 23 gare giocate nel massimo campionato (8N, 12P). Inoltre, i lariani potrebbero vincere due match di fila in massima serie per la seconda volta in questa stagione, dopo che non ci erano mai riusciti nelle due precedenti partecipazioni al torneo (1988/89 e 2002/03). Il Como ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe giocate in Serie A (1P); da inizio dicembre solo la Roma (quattro, ma giocando un match in più rispetto ai lariani) ha conquistato più successi davanti al proprio pubblico (tre anche l’Inter). Dopo una serie di 11 vittorie consecutive, l’Atalanta è rimasta a secco di successi nelle ultime quattro gare di Serie A (3N, 1P) e non registra una serie più lunga di match di fila senza mai conquistare i tre punti dal periodo tra gennaio e febbraio 2022 (3N, 2P). Dopo l’1-1 contro la Lazio e lo 0-0 contro l’Udinese, l’Atalanta potrebbe pareggiare tre match di fila in trasferta per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2020. Inoltre, la Dea non registra due pari a reti inviolate consecutivi lontano da casa addirittura da novembre 2014 (tre in quel caso, con Stefano Colantuono in panchina).