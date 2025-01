Dove vedere Lecce-Inter

La partita Lecce-Inter, valida per la 22^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 26 gennaio alle ore 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan, commento Lorenzo Minotti. A bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Dalle ore 15.30 appuntamento da non perdere con 'Sunday Football'. In studio: Leo Di Bello in compagnia di Fabio Quagliarella, Gianfranco Teotino e Andrea Marinozzi. Alle 20 c'è 'Anteprima Sky Calcio Club' con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani.

I numeri di Lecce e Inter

L’Inter è sia la squadra che ha sconfitto più volte il Lecce in Serie A (29 su 37 sfide, completano quattro pareggi e quattro vittorie dei salentini) sia quella che ha segnato più reti (87) contro i giallorossi nel massimo campionato. L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro il Lecce in campionato, segnando sempre almeno due gol (12 nel periodo, 2.4 di media) e tenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti. Il Lecce ha vinto solo una delle ultime otto partite al Via del Mare contro l’Inter in Serie A (3N, 4P): 1-0 il 29 gennaio 2012, grazie al gol di Guillermo Giacomazzi, con Serse Cosmi allenatore. Il Lecce è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei gare casalinghe di Serie A (2V, 3N); l’unica sconfitta interna dei pugliesi nel periodo è arrivata contro la Lazio, lo scorso 21 dicembre (1-2). L’Inter ha vinto le ultime sette trasferte in campionato; solo una volta nella loro storia in Serie A, i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga di successi consecutivi fuori casa: 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007, con Roberto Mancini alla guida. L’Inter ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei gare fuori casa in campionato; solo il Milan (otto tra novembre 1993 e marzo 1994) ha registrato più ‘clean sheet’ di fila in trasferta nella storia della Serie A. Simone Inzaghi può diventare l’allenatore che ha impiegato meno panchine per raggiungere le 200 vittorie nella storia della Serie A (al momento 199 successi in 331 gare): il record finora appartiene a Massimiliano Allegri (200^ vittoria alla panchina numero 338).