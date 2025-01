Emergenza in difesa per l'Atalanta. Dopo aver effettuato una TAC in seguito al nuovo infortunio alla spalla sinistra rimediato contro il Barcellona, Giorgio Scalvini verrà operato settimana prossima all'Humanitas di Rozzano. Uscito in barella nel finale di partita e portato in ospedale, il difensore nerazzurro era apparso molto dolorante e dovrà sottoporsi a un intervento. Starà fuori 3 mesi, stagione praticamente finita per il ragazzo classe 2003 che complica ulteriormente la situazione in difesa per la squadra di Gasperini. Nerazzurri già privi di Kossounou (operato come Scalvini e anche lui out 3 mesi), vincolati alle condizioni di Kolasinac (uscito zoppicante mercoledì sera) e dopo aver ceduto Godfrey all'Ipswich. Attualmente restano restano a disposizione solo Djimsiti, Hien e Toloi nel reparto arretrato, problema che impone un rinforzo dal mercato.

