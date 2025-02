Dove vedere Como-Juventus

La partita Como-Juve, valida per la 24^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 7 febbraio alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan, commento di Riccardo Montolivo. A bordocampo Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà. Dalle 20 e dalle 22.40 da non perdere 'Friday Night' . In studio: Sara Benci con Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis e Stefano Borghi.

I numeri di Como e Juventus

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 22 partite contro il Como in Serie A (13V, 9N), l’ultima vittoria dei lariani contro i bianconeri nel massimo campionato risale al 20 gennaio 1952 (2-0 al Sinigaglia); si tratta infatti della striscia più lunga senza successi del Como contro una singola avversaria in Serie A. Dopo aver vinto due delle prime tre gare casalinghe contro la Juventus in Serie A tra il 1950 e il 1952 (1P), il Como non ha più ottenuto alcun successo nelle successive 10 partite interne contro i bianconeri nel torneo (4N, 6P). Il Como ha perso le ultime due partite di campionato contro Atalanta e Bologna; in questo torneo solo una volta ha registrato tre sconfitte di fila: tra ottobre e novembre scorsi (contro Torino, Lazio ed Empoli).

Il Como non ha segnato nell’ultimo match di campionato (0-2 contro il Bologna) e potrebbe rimanere a secco di gol in due partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2003. La Juventus ha vinto l’ultima gara di Serie A contro l’Empoli e non ottiene due successi di fila in campionato da inizio novembre (contro Udinese e Torino in quel caso). Como (85%) e Juventus (82%) sono due delle tre squadre, insieme al Monza (85%), ad aver segnato più gol in percentuale su azione nella Serie A 2024/25: 23 su 27 per i lariani e 32 su 39 per i bianconeri. Da una parte il Como è la squadra che ha subito più gol nei minuti di recupero finali in questo campionato (sette), dall’altra solo la Lazio (cinque) ha segnato più reti della Juventus (quattro, al pari di Napoli e Parma) oltre il 90’. Nico Paz ha segnato nelle ultime quattro gare al Sinigaglia in campionato, solo due centrocampisti sono andati in gol in più presenze casalinghe di fila in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: Stefano Mauri (sei tra aprile e dicembre 2014) ed Eugenio Corini (cinque tra settembre e novembre 2006). Nico Paz è inoltre il calciatore con più dribbling riusciti (45) in questo campionato.