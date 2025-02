Dopo la qualificazione in Coppa Italia, il Milan vuole recuperare terreno in campionato: sabato i rossoneri sfideranno l'Empoli alle 18. Conceicao potrebbe lasciare fuori Leao per Sottil e confermare Abraham al centro dell'attacco preferendolo a Gimenez. Dovrebbe giocare invece Joao Felix, titolare anche Walker. D'Aversa si affida sempre al tandem Esposito-Colombo col supporto di Cacace. In difesa l'ex De Sciglio per l'infortunato Ismajli

