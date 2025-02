Il nuovo acquisto viola si presenta: "Torno a casa, è un'emozione incredibile. La volontà della Fiorentina di avermi qui ha pesato, mi hanno dimostrato affetto e fiducia. Ci sono tutte le condizioni per fare bene, è la volta buona per dimostrare quello che valgo". Sulla Nazionale: "Obiettivo che non ho mai nascosto"

Nicolò Zaniolo torna a Firenze e lo fa con una grande voglia di riscatto: tra gli obiettivi ci sono la Conference, trofeo che lui ha già regalato alla Roma, e la Nazionale. Nel giorno della sua presentazione in viola ha parlato così a Sky Sport



Che effetto ti fa tornare a casa?

“Bellissimo, un’emozione incredibile, torno a casa in un posto in cui sono stato bene, quindi non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”



C’è stata la possibilità già di venire a giugno, poi sei andato a Bergamo. Cosa ti ha convinto questa volta a venire qui?

"La volontà della Fiorentina che mi voleva già a giugno, nonostante io poi abbia preferito andare a Bergamo perché si fanno delle scelte nella vita e in quel momento mi sembrava più giusto andare là: mi ha fatto venire qua e fatto cambiare idea. Mi hanno ricontattato e dimostrato affetto anche quando erano sei mesi che non giocavo tanto. È stata una cosa che ha pesato tanto, ho sentito la fiducia della società, del mister e di tutti"



Ti ha chiamato direttamente il presidente Commisso: cosa ti ha detto?

"Sì, ho sentito il presidente, il mister, il direttore. Erano tutti entusiasti di avermi qui e non mi hanno neanche dovuto convincere tanto perché ero già convinto io di mettermi a disposizione con la massima umiltà e voglia di fare bene. Sono contenti loro e anche io, tanto"



È una grande chance per te?

"Sì, è una grande chance perché c’è tutto per fare bene. C’è un grandissimo centro sportivo e tutte le condizioni per mettersi di nuovo in mostra: non vedo l’ora di iniziare"



Guardandoti indietro, che cosa non è andato?

"Nel calcio non sempre le cose vanno come tu pensi che vadano. Sono andato all’estero, in Turchia e in Inghilterra, poi all’Atalanta: volevo dare tanto ma poi non sono riuscito a darlo e penso che questa sia la volta giusta e la volta buona per dimostrare veramente quello che valgo"



Puoi ricoprire diversi ruoli, ma tu dove ti vedi? Ti senti un vice Kean?

"Io innanzitutto mi metto a disposizione della squadra, il mister avrà le sue idee. Io nasco come esterno destro, lo sanno tutti, posso fare anche il trequartista e se proprio c’è bisogno anche la punta centrale però io nasco come esterno destro"



In Under 21 tu e Kean avevate avuto qualche problema e si parla sempre della coppia Kean-Zaniolo come quelli che avevano fatto qualcosa che non dovevano fare. Adesso è ora di far parlare di voi per altro?

"Ci sono state tante cose che sono state raccontate dai giornalisti e che non avevamo fatto. Magari siamo stati un po’ troppo leggeri a volte, ma la giovane età ti porta a fare queste cose. Dagli errori abbiamo imparato, abbiamo 25 anni io e lui 24, io ho un bambino e una fidanzata, sono maturato e cresciuto. Ormai questi problemi sono il passato e penso a fare la vita da atleta come è giusto che sia"



Hai regalato alla Roma una Conference con un tuo gol: adesso la giocherai anche con la Fiorentina

"Le notti europee con la Roma me le ricordo tutte benissimo, quando abbiamo vinto la Conference è stata una delle giornate più belle che ho vissuto fino ad adesso. Mi auguro di poterlo rifare quest’anno per la città e i tifosi che in questi due anni hanno perso due finali e ci sono andati molto vicino. Speriamo che quest’anno ce la facciamo ad arrivare in fondo"



Firenze è un passaggio fondamentale per riconquistare anche la Nazionale?

"L’importante è dimostrare prima in campo con la Fiorentina e poi se i risultati saranno buoni… certo, la Nazionale è un obiettivo che non ho mai nascosto"