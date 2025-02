Dove vedere Lecce-Bologna

I numeri di Lecce e Bologna

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite di Serie A contro il Lecce (6V, 2N); considerando le avversarie presenti in questa Serie A, i rossoblù hanno una striscia aperta di imbattibilità più lunga solamente contro il Parma (10). Il Lecce ha vinto due dei 15 confronti casalinghi contro il Bologna in Serie A (8N, 5P); tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa nella competizione, solo contro Milan e Roma (6%) ha una percentuale di successi inferiore che contro il Bologna (13%). Nelle prime 11 partite di questo campionato, il Lecce ha guadagnato otto punti (2V, 2N, 7P), con nessuna squadra che aveva fatto peggio nel periodo, mentre nelle successive 12 i punti dei giallorossi sono stati 15: la differenza di sette tra i due periodi è stata la seconda più ampia in Serie A, dopo il +8 del Genoa. Il Lecce non ha segnato per due gare casalinghe di fila per la prima volta in questo campionato, dopo che nelle precedenti cinque gare interne aveva sempre trovato il gol – in una singola stagione di Serie A già cinque volte i giallorossi non hanno segnato per almeno tre sfide casalinghe, la più recente tra febbraio e aprile 2024. Il Bologna ha segnato nelle ultime 10 partite di campionato e in Serie A non va a segno per almeno 11 gare di fila dal periodo tra ottobre e dicembre 2023. Il Bologna ha pareggiato tre delle ultime quattro trasferte di campionato (1V), tanti pari quanti nelle precedenti 11 (5V, 3P); in particolare, i rossoblù hanno collezionato due pareggi esterni di fila per la prima volta da una serie di cinque, con Thiago Motta in panchina, tra agosto e ottobre 2023.