Dopo il bel successo di Parma, la squadra di Giampaolo affronta, al Via del Mare, il Bologna. Italiano tiene ancora in panchina Calabria, gioca De Silvestri. Castro davanti con Ndoye, Fabbian e Dominguez alle spalle. Giampaolo in formazione tipo col tridente Pierotti, Krstovic e Morente. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD