L'allenatore giallorosso a Dazn dopo la vittoria: "Forse non è stata una partita magnifica sotto l'aspetto tecnico, ma su voglia e concentrazione sono pienamente soddisfatto. Ora ci aspetta una grande partita in Portogallo". Poi in conferenza l'aneddoto su Dybala: "Io volevo farlo riposare ma…" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

"I ragazzi sono stati splendidi, hanno fatto tutto come preparato in allenamento, con grande attenzione e grande concentrazione su ogni palla. Forse, come determinazione e voglia, è stata questa la nostra miglior partita". È questa l'analisi di un soddisfatto Ranieri dopo il successo a Venezia: il secondo esterno consecutivo in campionato e, allargando il dato, l'ottavo risultato utile di fila in A. Dal suo arrivo sei vittorie, con tre pari e tre ko, per 21 punti fatti. La posizione resta il nono posto, avvicinandosi però sempre di più al treno Europa: "Sono molto soddisfatto, anche perché sapevo le difficoltà della gara - ha proseguito Ranieri a DAZN -, le ultime dieci partite del Venezia sono tutte finite con un gol di scarto, o pari. I ragazzi lo sapevano e siamo strati bravi". mancini mvp Le pagelle di Venezia-Roma 0-1

"Nessuna promessa, garantisco sul massimo impegno" E ancora: "Forse non è stata una partita magnifica sotto l'aspetto tecnico - ha proseguito Ranieri -, ma da quello dell'applicazione sono pienamente soddisfatto. Ora ci aspetta una grande partita in Portogallo: non sarà facile, ma noi ce la metteremo tutta, come sempre. Chi è entrato dalla panchina? Ho sempre ringraziato tutti, sia chi ho sostituito sia chi è entrato, tutti hanno sempre dato la volontà di dare il cento per cento". E sugli obiettivi futuri: "Continuiamo a far tutto quello che stiamo facendo; non posso fare promesse, sarò sempre sincero, quello che garantisco è la massima applicazione di tutti noi".