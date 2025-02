Le pagelle di Venezia-Roma 0-1

Dybala trascina la Roma alla vittoria: a Venezia finisce 1-0 per la squadra di Ranieri. La prima grande occasione per la Roma è nel primo tempo con Mancini, ma Nicolussi Caviglia salva sulla linea. Un match equilibrato, deciso dal rigore al 57' causato da Marcandalli e segnato da Dybala; ma il migliore in campo è Mancini (7). Tutti i voti del telecronista di Sky Sport: le pagelle di Riccardo Gentile

VENEZIA-ROMA 0-1, GLI HIGHLIGHTS