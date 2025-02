Alla ripresa degli allenamenti ad Appiano dopo la vittoria sulla Fiorentina, tutti in gruppo per Simone Inzaghi, tranne Arnautovic affaticato e Thuram: gli accertamenti non hanno evidenziato lesioni, ma il francese continua ad avere ancora un pò di fastidio alla caviglia sinistra. Domenica c'è Juve-Inter

Niente lesioni per Thuram, anche se il francese continua ad avere ancora un pò di fastidio alla caviglia sinistra. In casa Inter (e soprattutto in ottica Juve-Inter) si continuano a monitorare le sue condizioni, dopo che l'attaccante era uscito nel corso del primo tempo del match di lunedì sera vinto a San Siro contro la Fiorentina. Alla ripresa degli allenamenti ad Appiano erano tutti disponibili in gruppo i giocatori per Simone Inzaghi, tranne Thuram, appunto, e Arnautovic, curiosamente il giocatore che lo aveva sostituito nell'ultimo match di campionato. L'austriaco ha poi deciso la partita col gol del 2-1, prima di terminare comunque in anticipo il proprio match. Per lui si tratta di un affaticamento. Ricordiamo che per l'Inter il prossimo impegno sarà nel derby d'Italia contro la Juve, domenica 16 febbraio alle 20.45.