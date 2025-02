Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

Terzo atto tra Lazio e Napoli, in scena sabato 15 febbraio alle ore 18. Sfida chiave in ottica scudetto e Champions League. Problema alla caviglia per Dia che è destinato alla panchina. Ballottaggio Pedro-Dele Bashiru per sostituirlo con il primo favorito. Conte invece dovrà fare a meno di Neres e punterà sulla coppia di attacco Lukaku-Raspadori schierando la squadra con il 3-5-2 grazie anche al ritorno da titolare, dopo 8 partite, di Buongiorno

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT