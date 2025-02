Dove vedere Atalanta-Cagliari

La partita Atalanta-Cagliari della 25^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 15 febbraio alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Cagliari

Atalanta e Cagliari non hanno pareggiato neanche uno degli ultimi 19 confronti in Serie A, con 11 successi nerazzurri e otto rossoblù nel parziale; l’ultima volta che le due formazioni hanno chiuso in parità una sfida nella competizione risale al 20 gennaio 2013, 1-1 con l’autogol di Michele Canini e la rete di Guglielmo Stendardo. Il Cagliari ha vinto ben quattro delle ultime sei trasferte contro l’Atalanta in Serie A (2P), dopo che non aveva trovato neanche un successo nelle 14 precedenti (4N, 10P).

Ben 12 dei 59 precedenti in Serie A tra Atalanta e Cagliari sono stati giocati nel mese di febbraio, con i bergamaschi che hanno vinto cinque dei sei più recenti (1P).

Nonostante l’Atalanta non abbia trovato il successo in cinque delle ultime sette gare di campionato (4N, 1P), ha vinto due delle tre più recenti (1N), tra cui il 5-0 contro l’Hellas Verona lo scorso sabato; la Dea può vincere due incontri di fila in campionato per la prima volta nel 2025. Appena quattro dei 24 punti conquistati dal Cagliari in questo campionato sono stati ottenuti contro avversarie attualmente nel lato sinistro della classifica: da questo punto di vista, solo il Lecce ha fatto peggio (due).

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di campionato (3N, 5P): 2-1 contro il Monza lo scorso 5 gennaio; inoltre, è insieme al Como, una delle due formazioni che non hanno mai mantenuto la porta inviolata fuori casa nel torneo in corso. Atalanta (15) e Cagliari (13) sono le due squadre che hanno guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questa Serie A. Gian Piero Gasperini (599) è vicino a totalizzare 600 punti da allenatore in Serie A con l'Atalanta: solo un tecnico in tutta la storia della competizione è riuscito a tagliare questo traguardo con una singola squadra, Massimilano Allegri con la Juventus (663).