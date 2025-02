Atalanta-Cagliari 0-0: le pagelle

Finisce 0-0 al Gewiss Stadium. Sfuma l'occasione per la Dea di agganciare l'Inter, dopo una partita non semplice per Gasperini. Poche occasioni da gol, due per squadra. Il migliore in campo è Zappa del Cagliari, con un 6,5. Insufficiente invece Retegui. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Alessandro Sugoni

ATALANTA-CAGLIARI 0-0: GLI HIGHLIGHTS