L'Atalanta manca la prima vittoria del 2025 in casa in Serie A. Contro il Cagliari finisce 0-0. Dopo un primo tempo complicato, in cui sono arrivati pochi tiri in porta, la squadra di Gasperini la sblocca nella ripresa con Brescianini, ma la rete viene annullata per carica sul portiere di Posch. Nel finale, l'Atalanta sfiora in vantaggio con Vlahovic che viene fermato dall'ottimo intervento di Caprile

