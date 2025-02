I bianconeri ripartono dopo l'eliminazione in Champions, vincono la quarta partita di fila in campionato e si prendono il 4° posto. In avvio la sblocca Vlahovic, che punisce l'incertezza di Mina e festeggia il gol al ritorno da titolare dopo quasi un mese. Yildiz sfiora il raddoppio, negato due volte da Caprile bravo anche su Vlahovic nella ripresa. Ci provano Coman e ancora Yildiz nel finale

