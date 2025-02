Giovedì 27 febbraio alle 20.45 è in programma il recupero della 9^ giornata tra Bologna e Milan. Due dubbi per Italiano: Ferguson favorito su Fabbian e Orsolini in vantaggio su Dominguez. Nel Milan prove, dubbi e ballottaggi per Conceiçao che ha testato diverse soluzioni: potrebbe restare fuori Joao Felix con Musah a centrocampo e Reijnders alle spalle di Gimenez. E in avanti Leao sembra favorito su Sottil come esterno offensivo sinistro

