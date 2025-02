Il Bologna si aggiudica lo scontro diretto per l'Europa battendo il Milan 2-1, in rimonta, nel recupero della 9^ giornata del campionato di Serie A. Primo tempo equilibrato e sbloccato ma con il guizzo di Leao che prima del break porta i rossoneri in vantaggio. Nella ripresa, il Bologna spinge e trova il pari con Castro, colpisce un palo con Casale e poi ribalta la gara grazie a Ndoye. Bologna sesto, il Milan scivola all'ottavo posto

