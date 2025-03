Probabili di Roma-Como: Dybala e Shomurodov dal 1'

Ranieri schiera un centrocampo a 5, con Koné che dovrebbe tornare titolare. Ci sarà anche Pisilli dal 1', preferito a Pellegrini che dovrebbe partire di nuovo dalla panchina. C'è la possibilità di rivedere la coppia d'attacco Dybala-Shomurodov. Fabregas verso la conferma della squadra che ha battuto il Napoli, con Dossena ancora in dubbio. Roma-Como è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

RANIERI: "COMO COME IL DENTISTA SENZA ANESTESIA"