Probabili Empoli-Roma: turno di riposo per Dybala

Ranieri concede un turno di riposo a Paulo Dybala, che non è stato neanche convocato: sulla trequarti, insieme con Baldanzi, giocherà Pellegrini, con Shomurodov centravanti. Celik ai box per un problema muscolare, c'è Rensch nel terzetto difensivo. D'Aversa potrebbe avere una formazione quasi obbligata vista la lunga lista di indisponibili. Marianucci va verso la conferma come centrale della linea a tre dietro. Empoli-Roma domenica 9 marzo alle 18 su Sky Sport e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT