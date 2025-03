L'allenatore del Monza nel pre-partita: "Ogni partita che passa è un'occasione che in meno. Se vogliamo provarci serve vincere. Dentro di me ci credo e i ragazzi devono fare lo stesso. Keita-Mota? Sono importanti e in panchina ci sono Caprari, Ganvoula e Petagna. I segnali sono buoni, ma il tempo corre veloce. Fioretto salvezza? Non ne faccio. Nicola fece qualcosa di grande a Crotone: sarebbe bello anche per noi"